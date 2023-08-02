Самбурская показала фигуру после отказа от сахара

Мисс ЗОЖ всего российского шоу-бизнеса не перестает удивлять: то одна диета, то другая. Поклонников Настасьи Самбурской аж в дрожь бросает от ограничений актрисы. Хотя самой звезде, кажется, все «нельзя» только в удовольствие — фигура артистки стройнеет не по дням, а по часам. Результатами очередной так называемой аскезы она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Самбурская опубликовала сторис, в которой радостно сообщила: длительный отказ от сахара окончен, можно порадовать себя любимым десертом. Следом за манящим круассаном последовал снимок, который, по всей видимости, и продемонстрировал поклонникам, ради чего все затевалось.

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