Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро показала своего повзрослевшего сына в ответ на просьбы поклонников. Артистка опубликовала в соцсетях редкое видео с мальчиком, снятое во время прогулки.

Наталия Орейро в ноябре 2001 года познакомилась с лидером рок-группы Divididos Рикардо Мольо, и уже через месяц они поженились. Свадьба прошла на яхте у берегов Бразилии, в знак вечной любви супруги сделали татуировки на безымянных пальцах вместо колец. А 26 января 2012 года в одной из клиник Буэнос-Айреса актриса родила первенца, мальчику дали имя Мерлин Атауальпа.