Ида Галич ответила на слухи о создании марафона о похудении

Блогерша и телеведущая Ида Галич заявила в Telegram-канале, что не планирует создавать марафоны о похудении.

© Газета.Ru

Галич считает, что такими марафонами и курсами должны заниматься профессионалы — доктора и исследователи. Слухи появились после того, как телеведущая опубликовала пост о своем рационе.

Галич рассказала, что отдает предпочтение еде с высоким содержанием белка и клетчатки. На завтрак она ест овощи, яйца или курицу. Также звезда может добавить в блюда авокадо и рыбу.

В первой половине дня Галич делает перекусы. В том числе тосты из черного хлеба, а также армянский лаваш с мясом, творожным сыром и зеленью. Блогерша уточнила, что не считает калорий, но старается следить, чтобы в ее рационе было много зелени.

«Разрешаю себе все, но по чуть-чуть. Пью много воды. Не очень тесно дружу с молочкой. Стараюсь вечером не есть гарниры в виде картошки, риса, гречки и т.д. Ем очень простую еду. Ограничиваю себя без фанатизма. И много хожу», — заключила телеведущая.