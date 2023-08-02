Леонид Агутин: с кем певец жил до свадьбы с Варум и сколько у него детей

Леонид Агутин хорошо знаком отечественной публике — популярный певец, постоянный участник жюри в музыкальных шоу, муж Анжелики Варум. Но в биографии Леонида Агутина есть немало событий, которые добавляют певцу еще больше шарма.

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Ранняя биография Агутина: истоки музыкального таланта

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Биография Леонида Агутина без сенсаций и драм — коренной москвич, родился в июле 1968 года в семье музыканта и педагога. Будущий певец получил имя в честь дедушки со стороны матери, который погиб во время Великой Отечественной войны. Бабушка, Мария Израилевна, попросила дочь и зятя назвать мальчика Леонидом.

Папа, Николай Агутин, выступал в составе коллектива «Голубые гитары», а затем продолжил карьеру как концертный директор ВИА «Песняры» и «Веселые ребята». Мама, Людмила Агутина, работала педагогом начальных классов и на этом поприще заслужила звание заслуженного учителя.

До определенного момента у Лени не было братьев или сестер, а потому все внимание оба родителя уделяли единственному сыну. У него рано обнаружились способности к музыке, и в шесть лет Агутина отдали в музыкальную школу. Несмотря на возраст, мальчик ответственно подходил к занятиям, что неизменно удивляло учителей. Причиной тому был авторитет отца, которого Леня очень уважал. Однако только музыкой увлечения будущего артиста не ограничивались. В школе Агутин начал посещать спортивную секцию, но долго скрывал это от мамы, боясь, что она запретит ему тратить время на что-то, кроме музыки.

В 1982 году Агутины развелись. У отца появилась новая семья, а у Лени — две сводные сестры. Позже Леонид Агутин рассказывал, что тогда, в 14 лет, он не смог понять отца и лишь несколько лет спустя ему удалось принять расставание родителей. Однако стоит отметить, что супруги расстались очень корректно и, несмотря на то что у обоих появились новые семьи, до сих пор поддерживают отношения друг с другом.

Со временем рвение Леонида к музыке только усилилось, кроме того, и педагогам, и родителям стало понятно, что у мальчика талант. И в старших классах было принято решение отдать Агутина в джазовую студию, которая в те годы работала во Дворце культуры «Москворечье». Родители и близкие ожидали, что после окончания школы и выпуска из студии Леня будет поступать в вуз на специальность, связанную с музыкой, однако он подал документы и прошел по конкурсу в Московский государственный институт культуры на специальность «Режиссер-постановщик театрально-массовых представлений». А в 1986 году ушёл служить по призыву. Позже Агутин вспоминал, что тогда, в молодости, ему даже не пришло в голову отказаться от исполнения гражданского долга, хотя он мог избежать службы благодаря связям отца.

Леонид Агутин отслужил два года в погранвойсках на границе с Финляндией. Сначала его армейская служба мало отличалась от того, что он делал на «гражданке»: молодой человек в составе армейского музыкального коллектива выступал с концертами перед сослуживцами. Он не только играл на музыкальных инструментах, но выступал как вокалист. В конце концов, его направили в качестве солиста в Ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа. Однако карьера военного музыканта прервалась из-за досадной случайности: артиста поймали, когда он возвращался из самоволки. Жизнь Агутина мгновенно изменилась: его лишили всех привилегий, которые он успел заслужить, и все оставшееся до дембеля время он исполнял обязанности повара.

По возвращении из армии Агутин окончил учебу в вузе, получил диплом, но работать по специальности так и не стал. К тому времени у него уже накопилось немало своих песен, с которыми ему даже удалось попасть на телевидение, однако известен он стал благодаря другому случаю.

Первые концерты и рост популярности Агутина

В 1992 году певец приехал в Ялту на конкурс юных музыкантов. Его композиция «Босоногий мальчик» буквально покорила сердца жюри и зрителей, и Леонид Агутин завоевал первое место в состязании. После того как певец исполнил эту песню в Юрмале в 1993 году, она стала хитом. Свой первый сольный концерт артист дал в 1994 году в Москве. К тому времени у Агутина уже вышла дебютная пластинка. Сюда вошли такие известные композиции, как «Хоп хей, ла-ла-лэй» и «Кого не стоило бы ждать». Альбом «Босоногий мальчик» стал самым успешным по итогам 1994 года, а его создатель был признан лучшим исполнителем.

Уже в начале 1995 года удачливый дебютант два раза собрал полный зал спорткомплекса «Олимпийский», а в декабре записал следующий альбом под названием «Декамерон». Всего в музыкальной биографии Агутина 14 дисков, в том числе выпущенных в соавторстве с отечественными и западными музыкантами:

«Босоногий мальчик», 1994 год. «Декамерон», 1995 год. «Летний дождь», 1998 год. «Служебный роман», 2000 год. «Дежавю», 2003 год. Cosmopolitan Life, 2005 год. «Любовь. Дорога. Грусть и Радость», 2007 год. «Время последних романтиков», 2012 год. «Тайна склеенных страниц», 2013 год. «Просто о важном», 2016 год. «50», 2018 год. Cover Version, 2018 год. La Vida Cosmopolita, 2020 год. «Включите свет», 2021 год.

Одним из наиболее популярных среди его работ до сих пор остается трек, записанный в 2003 году вместе с «Отпетыми мошенниками». Песню «Граница» в радиоэфире и спустя 20 лет заказывают по случаю демобилизации для друзей, родных и близких, которые служат в армии.

Особо в музыкальной биографии Леонида Агутина стоит отметить англоязычную пластинку Cosmopolitan Life, которую он создал в соавторстве с джазовым музыкантом Элом Ди Меолой. Пластинка вышла не только в России, но и на Западе. Ряд композиций из этого альбома прочно удерживал топ хит-парадов в некоторых странах Америки и Европы. К сожалению, российские поклонники певца мало оценили эту работу.

Еще один необычный дуэт состоялся у Леонида Агутина с флейтистом с Кубы Орландо Вайе. Вместе они создали проект Havana Calling, в рамках которого несколько композиций исполнили во время гала-концерта в Гаване в 2010 году. А три года назад Леонид Агутин представил публике диск La Vida Cosmopolita, который записан полностью на испанском языке.

Стоит добавить, что композиции Леонида Агутина, как в его исполнении, так и написанные для других звезд российской эстрады, 39 раз получали дипломы фестиваля «Песня года». Помимо этого, Агутин — десятикратный обладатель премии «Золотой граммофон».

Биография Агутина — шоумена, писателя, телезвезды

Леонид Агутин активно снимается в различных телевизионных проектах, фильмах и шоу. Так, в его активе съемки в таких проектах:

Старые песни о главном», 1996–1998 годы.

«Старые песни о главном. Постскриптум», 2001 год.

«Пять звезд», 2004 год.

«Красота требует...», 2008 год.

«Новогодняя эсэмэска, 2011 год.

Кроме того, Агутин написал и исполнил саундтреки к нескольким фильмам, в том числе:

«Президент и его внучка», 1999 год.

«Жили-были», 2017 год.

Наиболее значимым в творческой жизни Агутина стало его участие в составе жюри в шоу «Голос», а с 2016 года и в телепередаче «Голос. Дети».

Стоит добавить, что Леонид Агутин весьма плодовитый автор стихов, причем не все они становились песнями . Именно такие стихи в 2008 году вошли в первый том его сборника, который получил название «Записная книжка 69». Позже артист выпустил еще несколько книг, в которые вошли не только его стихи, но и проза:

«Книга стихов и песен», 2009 год.

«Поэзия обычных дней. Арт-дневник», 2015 год.

«Я слон», 2017 год. (Сборник авторов).

«Леонид Агутин. Безграничная музыка», 2019 год.

Бурная личная жизнь Леонида Агутина

Впервые певец женился еще в период учебы в институте на Светлане Белых. Совместных детей у пары не было. А в 1994 году во Франции Леонид Агутин познакомился со своей второй избранницей — танцовщицей балета Марией Воробьевой. Спустя три года у пары родилась дочь Полина, но на своей возлюбленной певец так и не женился. После расставания с гражданской женой Агутин некоторое время не общался с дочерью, однако сейчас девушка регулярно приезжает в гости к отцу в Москву из Франции, где она постоянно проживает с матерью. Кроме того, Полина часто бывает дома у Агутина в Майами.

Помимо этого, папарацци удавалось застать певца в обществе других девушек. Последний из таких скандалов разгорелся в 2022 году, когда Агутина заподозрили в неформальных отношениях с певицей Элиной Чагой, с которой у певца был заключен договор о сотрудничестве. Однако, вопреки слухам, Леонид Агутин по-прежнему счастлив в союзе с певицей Анжеликой Варум.

Агутин и Варум

Анжелика Варум появилась в биографии и личной жизни Агутина в 1997 году во время работы над записью композиции «Королева». Ходили слухи, что инициатором музыкального дуэта выступил сам Леонид Агутин, который обратился с этим предложением к Юрию Варуму, будущему тестю. Песня, а затем и клип на нее, стали визитной карточкой пары.

Творческий союз спустя три года перерос в семейный. Анжелика Варум стала женой Леонида Агутина в Венеции в 2000 году. За более чем 20 лет совместной работы артисты выпустили множество совместных композиций, в том числе такие популярные:

«Февраль»

«Я буду всегда с тобой»

«Все в твоих руках»

«Если я когда-нибудь тебя прощу»

«Как не думать о тебе»

В 1999 году у супругов родилась дочь Елизавета-Мария Варум-Агутина. Девушка пошла по стопам отца и матери — и сегодня выступает в составе рок-группы Without Gravity. Юная певица живет в США, а родители периодически прилетают в Майами, чтобы навестить ее.

Чем занимается Леонид Агутин сейчас

Сегодня певец продолжает творческую деятельность: он активно гастролирует по России с сольными концертами, а также выступает в качестве хедлайнера на массовых мероприятиях. Так, в августе Агутин станет главной звездой концерта, посвященного 300-летию города Екатеринбурга.