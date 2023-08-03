"Это они мой борщ еще не пробовали": Самбурская ответила на критику

Актриса Настасья Самбурская призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не раз сталкивалась с завистью в социальных сетях.
Самбурская считает, что критики ее внешнего вида, характера и творчества пишут ей негативные комментарии из-за зависти.
«Это они мой борщ еще не пробовали. А он тоже идеален», — пошутила актриса.
Настасья Самбурская наиболее известна по роли Кристины Соколовской в ситкоме «Универ. Новая общага».
Самбурская дебютировала в кино в 2008 году в сериале «Обручальное кольцо». В фильмографии актрисы более 30 ролей. Она снималась в таких картинах, как «Вика-ураган», «Беспринципные», «Женщины против мужчин», «Каникулы президента», «Zомбоящик», «Пятница», «Ласточкино гнездо», «Амазонки».
В июле Самбурская призналась, что отказалась возвращаться в продолжение сериала «Универ» из-за маленького гонорара.
О съемках новой части комедийного сериала под названием «Универ. 13 лет спустя» стало известно 26 июля 2023 года. К своим ролям вернутся Виталий Гогунский, Станислав Ярушин, Анна Хилькевич, Арарат Кещян, Александр Мартынов и Екатерина Молоховская.