"Это они мой борщ еще не пробовали": Самбурская ответила на критику

Актриса Настасья Самбурская призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не раз сталкивалась с завистью в социальных сетях.

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Самбурская считает, что критики ее внешнего вида, характера и творчества пишут ей негативные комментарии из-за зависти.

«Это они мой борщ еще не пробовали. А он тоже идеален», — пошутила актриса.

Настасья Самбурская наиболее известна по роли Кристины Соколовской в ситкоме «Универ. Новая общага».

Самбурская дебютировала в кино в 2008 году в сериале «Обручальное кольцо». В фильмографии актрисы более 30 ролей. Она снималась в таких картинах, как «Вика-ураган», «Беспринципные», «Женщины против мужчин», «Каникулы президента», «Zомбоящик», «Пятница», «Ласточкино гнездо», «Амазонки».

В июле Самбурская призналась, что отказалась возвращаться в продолжение сериала «Универ» из-за маленького гонорара.