Джигану — 38: в какой стране и как отмечает день рождения рэпер

«С днем рождения, Кара! Тебе 38, но в душе всегда 30, и я желаю, чтобы так было всегда. А мы, твоя семья, всегда рядом», — поздравила мужа бизнесвумен и многодетная мама на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)