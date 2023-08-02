Джигану — 38: в какой стране и как отмечает день рождения рэпер
Сегодня свой 38-й день рождения празднует любимец нашей редакции Джиган. В этом году свой личный новый год он встречает вдали от России — в Колумбии. Утром рэпер опубликовал оттуда эпичные кадры, которые подписал крайне лаконично: «38».
На снимках рядом с Джиганом его семья: супруга Оксана Самойлова, дочери Ариела, Лея и Майя и, конечно, сын Давид.
Помимо умопомрачительных колумбийских видов, на фотографиях нам понравились наряды детей и их звездной мамы: дочери и сын оделись в одинаковые футболки с изображением любимого папы, а
Оксана предстала, как мы поняли, в соблазнительном костюме русалки.
«С днем рождения, Кара! Тебе 38, но в душе всегда 30, и я желаю, чтобы так было всегда. А мы, твоя семья, всегда рядом», — поздравила мужа бизнесвумен и многодетная мама на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)