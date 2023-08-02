Джиджи Хадид рассказала о лечении сестры Беллы

Джиджи Хадид поделилась подробностями лечения сестры Беллы
Супермодель Джиджи Хадид рассказала о состоянии здоровья своей сестры Беллы. Подробностями звезда поделилась с подписчиками своих социальных сетей.
28-летняя Джиджи Хадид опубликовала архивный снимок с сестрой, сделанный на одном из модных показов.
«Не могу дождаться ее возвращения. Белла только что закончила долгое и интенсивное лечение болезни Лайма. Не хотела, чтобы кто-то воспринял мой пост как обещание, что она вернется на шоу в следующем сезоне», — пообещала поклонникам модель.
Джиджи Хадид добавила, что гордится своей сестрой и очень рада ее выздоровлению.
Белла Хадид призналась, что страдает от болезни Лайма, еще в 2016 году, отметив, как трудно иметь такое заболевание – и при этом работать моделью.
«Жизнь – не всегда такая, как это выглядит снаружи, и самая трудная часть этого пути – это то, что тебя оценивают по тому, как ты выглядишь, а не по тому, как ты себя чувствуешь», — рассказала модель в интервью журналу People.
От болезни Лайма страдают также мать Беллы Хадид Иоланда и ее брат Анвар.