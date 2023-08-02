Карди Би сама попросила облить ее водой перед броском микрофоном в фаната

Американская рэп-исполнительница Карди Би просила поклонников облить ее водой перед тем, как бросила микрофоном в одного из фанатов. Об этом сообщает TMZ.

По данным издания, артистке было жарко во время выступления в Лас-Вегасе, а потому она обратилась к зрителями за помощью, но не ожидала, что ей попадут жидкостью в лицо. Более того, сообщается, что рэперша целилась в фаната, брызнувшего ей водой в лицо, а попала совсем в другую девушку, оставив ей синяк.

Позже пострадавшая обратилась в полицию из-за полученных побоев.

Издание «Звук Медиа» добавляет, что использованный артисткой во время концерта микрофон теперь можно купить на eBay. Стартовая цена предмета — 500 долларов.