Самойлова объяснила, почему не записывает треки с Джиганом

Модель и блогерша Оксана Самойлова призналась в интервью с Hello!, что не планирует записывать совместный трек с мужем, рэпером Джиганом.

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Самойлова объяснила, что ей никогда не была интересна музыкальная сфера. По словам звезды, она в жизни не хотела становиться артисткой.

«Мне даже смотреть на это тяжело. Это еще и физически сложно: гастроли, поезда, самолеты», — поделилась модель.

Самойлова уточнила, что при этом за последние 15 лет ни одна песня Джигана не выходила без ее одобрения. Если модели не нравится новый трек мужа, то музыкант его не выпускает. Артист назвал супругу своей музой. Джиган заявил, что ему очень важно мнение жены.

Самойлова и Джиган живут в браке с 2012 года. Они воспитывают трех дочерей и одного сына. В марте 2023 года появился слух о ссоре супругов. Поклонники заподозрили разлад в семье после того, как рэпер переехал в московскую квартиру семьи без жены и детей. Он объяснил это тем, что не хотел мешать супруге во время записи нового альбома.