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Состояние волос Ким Кардашьян на новом видео вызвало споры в сети

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян показала фанатам новую прическу и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Состояние волос Кардашьян на новом видео вызвало споры в сети
© Lenta.ru

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в облегающем черном наряде из кожи, который обнажал ее спину. При этом она продемонстрировала уложенные в высокий хвост блестящие волосы, верхняя часть которых плотно прилегала к голове, а нижняя образовывала слипшиеся пряди.

В свою очередь поклонники высказались о состоянии волос инфлюэнсерши в комментариях.

«Кажется, они становятся все тоньше», «Тонкие и жирные», «Сальные», «Крысиный хвост», «Уволь своего парикмахера», «Думаю, мастер специально создал такой образ в тему наряда», «Это часть образа», «Отличная прическа», «Ты как Барби», — заявили пользователи сети.