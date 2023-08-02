Состояние волос Кардашьян на новом видео вызвало споры в сети

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян показала фанатам новую прическу и вызвала споры в сети. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в облегающем черном наряде из кожи, который обнажал ее спину. При этом она продемонстрировала уложенные в высокий хвост блестящие волосы, верхняя часть которых плотно прилегала к голове, а нижняя образовывала слипшиеся пряди.

В свою очередь поклонники высказались о состоянии волос инфлюэнсерши в комментариях.