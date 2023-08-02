Супермодель 90-х Клаудия Шиффер выпустила коллекцию посуды
Супермодель 90-х Клаудия Шиффер запустила в продажу собственную коллекцию посуды Bordallo Pinheiro с фирменным логотипом бабочки. Об этом сообщает WWD.
Клаудия Шиффер возобновляет свое сотрудничество с известным португальским производителем керамики Bordallo Pinheiro. Супермодель уже во второй раз сотрудничает с компанией, чьи изделия она начала коллекционировать много лет назад, после того как португальские друзья подарили ей коллекцию посуды с бабочками.
Новая столовая посуда Cloudy Butterflies украшена принтом с крылатыми насекомыми. Разработать дизайн помогла сама супермодель. Коллекция вдохновлена холмами, полями и фермерскими угодьями, которые окружают ее английский дом, а также сельской местностью, где она выросла недалеко от города, вблизи реки Рейн в Германии.
«Газета.Ru» разработала тест, пройдя который, можно узнать, на кого из пяти супермоделей 90-х вы похожи больше всего — на Кейт Мосс, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудию Шиффер или Линду Евангелисту.