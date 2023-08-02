Жена Бибера впервые вышла на публику после слухов о беременности

Жена Джастина Бибер выбрала для выхода на публику облегающее черное платье-бюстье. Образ дополнила лаконичная сумка в тон, черные туфли на каблуках и золотые браслеты. Волосы ей уложили в аккуратное каре и сделали нюдовый макияж.

Для модели это стал первый выход после новостей о беременности. В конце июля она спровоцировала слухи о беременности после того, как в одном из фанатских аккаунтов было опубликовано ее свежее фото с округлившимся животом. Хейли Бибер надела на мероприятие укороченную майку и спортивные штаны с заниженной талией. Поклонники пары обратили внимание на то, что Хейли держит руки на заметно округлившемся животе.