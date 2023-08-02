Племянница Елизаветы II снялась в откровенном образе для журнала

На размещенном снимке 27-летняя дочь графа и графини Сент-Эндрюс, внучка герцога Кентского, позирует в классическом черном комбинезоне, оформленном глубоким декольте. Видно, что во время съемки девушка решила отказаться от бюстгальтера.

Кроме того, внешний вид манекенщицы дополнили серебряные серьги и колье с сияющими камнями. При этом визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и уложили их в легкие локоны.