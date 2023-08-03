51-летняя телезвезда попала в объектив папарацци в бикини

Американская ведущая и писательница Тереза Джудиче попала в объектив папарацци во время отдыха на пляже. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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51-летнюю звезду сериала «Настоящие домохозяйки Нью-Джерси» запечатлели на острове Миконос. Знаменитость посетила курорт в бикини оранжевого цвета с розовыми лямками бренда Reina Olga стоимостью 165 фунтов стерлингов (19 тысяч рублей). Ее волосы были распущены, а на лице отсутствовал макияж. Она также надела солнцезащитные очки.

Известно, что Джудиче отправилась на отдых вместе с мужем Луисом Руэласом и четырьмя детьми от первого брака.