«‎Я очень боялась умереть»‎: Саша Новикова — о периоде после родов

«Я очень боялась умереть»: Саша Новикова рассказала о сложном периоде после беременности
Кулинарная блогерша не в первый раз высказывается о тяжелой беременности: ей пришлось непросто, вплоть до борьбы с паническими атаками. Тема родительства вновь поднялась в свежем подкасте «Ты — это важно». Саша Новикова призналась, что не так представляла беременность, но реальность оказалась жестокой:
«Когда тебе плохо на протяжении восьми месяцев, идут уже какие-то эмоциональные психологические сдвиги. Меня пугали реально мои мысли, и я очень волновалась, что в том числе и мое плохое психологическое состояние повлияет на ребенка».
Появление маленькой Нины на свет благотворно сказалось на семье: молодая мама наконец-то избавилась от тошноты и почувствовала себя счастливой. Но набрела на новые подводные камни. В какой-то момент Саша поймала себя на постоянном беспокойстве:
«Я очень боялась умереть, потому что я боялась оставить Нину без мамы. После я, общаясь с мамами, поняла, что это нормально. И такое часто бывает. Это какой-то инстинкт самосохранения. Но вот я просто шла по лестнице и боялась навернуться, даже без Нины. Я жутко всегда переживала за нее».
Это состояние, которое девушка называет странным, длилось около года. Тревожность сопровождалась бессонницей, однако мама малышку в этом не винит:
«Я не спала не потому, что Нина плохо спит, а потому, что у меня было плохое психологическое состояние. То, что в тот момент мне безумно помогало, — это работа».
К счастью, сейчас у семейства все хорошо. Весной родители отметили первый день рождения дочери, и до сих пор они продолжают регулярно делиться трогательными снимками с малышкой.