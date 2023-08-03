«‎Я очень боялась умереть»‎: Саша Новикова — о периоде после родов

«Я очень боялась умереть, потому что я боялась оставить Нину без мамы. После я, общаясь с мамами, поняла, что это нормально. И такое часто бывает. Это какой-то инстинкт самосохранения. Но вот я просто шла по лестнице и боялась навернуться, даже без Нины. Я жутко всегда переживала за нее».