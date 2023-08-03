50-летняя Хайди Клум опубликовала архивное фото в купальнике

Немецкая супермодель Хайди Клум показала фигуру в черном купальнике. Архивным снимком она поделилась в социальных сетях.

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50-летняя Хайди Клум продемонстрировала поклонникам фотографию из личного архива. Перед камерой супермодель позировала в латексном купальнике с открытой спиной и завязками. Волосы ей уложили голливудскими волнами и сделали легкий макияж.

В середине июня супермодель заподозрили в пятой беременности. Поводом для слухов об интересном положении Хайди Клум послужили фотографии папарацци, на которых муж модели, музыкант группы Tokio Hotel Том Каулитц держался за ее живот. Спустя несколько дней звезда подиумов ответила на слухи о беременности, опубликовав в личном блоге серию снимков в бикини, на которых предстала с абсолютно плоским животом.