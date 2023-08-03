Линдси Лохан показала фигуру спустя 2 недели после родов

На фотографии 37-летняя актриса позировала в домашнем интерьере. Линдси Лохан была без макияжа и укладки.

«Я так горжусь тем, через что моему тело удалось пройти за время беременности и сейчас в процессе восстановления. Рождение ребенка — самая большая радость в мире!» — написала актриса в личном блоге.

18 июля Линдси Лохан родила сына от своего мужа, бизнесмена Бадера Шаммаса, с которым звезда познакомилась в 2019 году. Мальчика назвали арабским именем Луай, что в переводе означает «защитник». Впервые о беременности актрисы стало известно в марте 2023 года. Отцом ребенка и избранником Лохан является арабский финансист Бадер Шаммас, с которым звезда познакомилась в 2019 году.