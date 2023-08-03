54-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук снялась в откровенном виде. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Так, 54-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале в бикини коричневого цвета, оформленном завязками. Также она надела белую пляжную юбку с разрезом посередине.

При этом ее образ дополнили массивная подвеска в виде круга, чокер и кольцо. Кроме того, можно заметить, что глаза Бондарчук подведены черным карандашом, а волосы уложены в хвост.