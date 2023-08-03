Марат Башаров вышел в свет с молодой возлюбленной
В Москве прошла премьера фильма для детей. На мероприятие пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых были актер Алексей Серебряков с внучкой Агатой и артист Марат Башаров.
Актер пришел не один — его сопровождали самые близкие люди. Так, 48-летний Башаров появился в кинотеатре с дочерью Амели и молодой избранницей Асей Борисовой, которая младше него на 13 лет.
Амели и Ася предпочли опустить глаза и не привлекать внимания папарацци. А Марат с радостью позировал фотографам — улыбался и игрался с попкорном.
WomanHit.ru
Напомним, у актера есть 18-летняя дочь Амели от Елизаветы Круцко и 7-летний сын Марсель от поклонницы Елизаветы Шевырковой. Женщины разрывали отношения с Башаровым после того, как он поднимал на них руку.