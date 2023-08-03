Настя Ивлеева объяснила, почему ее лицо стало выглядеть по-другому
Фанаты Насти Ивлеевой заметили, что в последнее время ее лицо стало выглядеть иначе. Изменения, по их мнению, коснулись области носа и губ.
«Куда делись носогубки?» — спросили в лоб блогера в запрещенной сети.
Настя без всякого кокетства честно призналась, в чем дело. Спойлер: девушка отказалась от одних бьюти-процедур в пользу других.
«Рассказываю про носогубки. Уже полгода я ничего не колю. Хотя я и раньше ни к каким филлерам не прибегала, только инъекции с витаминами и еще какие-то штуки. Сейчас делаю лимфодренажный массаж и гимнастику для нижней части лица. Плюс я похудела. Так что теперь все как-то так — без фильтров и фотошопа. Выгляжу ох...тельно, честно говоря», — заявила телеведущая.
С последней фразой сложно не согласиться.