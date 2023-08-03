40-летняя Эмили Блант снялась в «платье невесты» для обложки глянца

40-летняя актриса позировала перед камерой в элегантном «платье невесты». Волосы ей уложили мелкими локонами и сделали нюдовый макияж. На других снимках Эмили Блант предстала в юбке, прозрачной блузе, платье в бельевом стиле, водолазе и твидовом топе. Съемка проходила в саду и была приурочена к выходу фильма «Оппенгеймер».