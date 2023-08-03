40-летняя Эмили Блант снялась в «платье невесты» для обложки глянца
Британская актриса Эмили Блант стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания.
40-летняя актриса позировала перед камерой в элегантном «платье невесты». Волосы ей уложили мелкими локонами и сделали нюдовый макияж. На других снимках Эмили Блант предстала в юбке, прозрачной блузе, платье в бельевом стиле, водолазе и твидовом топе. Съемка проходила в саду и была приурочена к выходу фильма «Оппенгеймер».
В комментариях поклонники восхитились нежным образом актрисы.
«Невозможно прекрасна», «Шикарна», «Очень нежный красивый образ», «Вы — королева», «Какая вы красотка, просто бомба», — написали пользователи соцсетей.
«Оппенгеймер» — байопик американского физика и создателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Его роль в ленте исполнил звезда «Острых козырьков» и «28 дней спустя» Киллиан Мерфи. Также в картине сыграли Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни — младший, Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.