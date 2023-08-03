Страдающий деменцией Брюс Уиллис проводит время с экс-супругой

Страдающий деменцией Брюс Уиллис проводит время со своей экс-супругой Деми Мур
68-летний актер Брюс Уиллис в прошлом году сообщил, что завершает карьеру из-за проблем со здоровьем. В этом году артисту поставили диагноз «лобно-височная деменция».
Однако Брюс не унывает и старается проводить много времени в кругу большой семьи. Так, звездному отцу помогают дочери Румер, Скаут и Таллула от актрисы Деми Мур. Экс-супруга актера тоже не забывает о нем.
В личном блоге Уиллис поделился фотографией, на которой он запечатлен с бывшей женой на кухне.
«Не только пища для тела… много еды для души» — подписал кадр артист.
WomanHit.ru
Напомним, Мур и Уиллис были женаты на протяжении 13 лет. В 2009 году актер узаконил отношения с моделью Эмми Хеминг, которая младше него на 23 года. У супругов есть 11-летняя дочь Мейбл и 9-летняя дочь Эвелин.