Страдающий деменцией Брюс Уиллис проводит время с экс-супругой

68-летний актер Брюс Уиллис в прошлом году сообщил, что завершает карьеру из-за проблем со здоровьем. В этом году артисту поставили диагноз «лобно-височная деменция».

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Однако Брюс не унывает и старается проводить много времени в кругу большой семьи. Так, звездному отцу помогают дочери Румер, Скаут и Таллула от актрисы Деми Мур. Экс-супруга актера тоже не забывает о нем.

В личном блоге Уиллис поделился фотографией, на которой он запечатлен с бывшей женой на кухне.

«Не только пища для тела… много еды для души» — подписал кадр артист.

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