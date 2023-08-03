Сын Умы Турман стал лицом рекламной кампании Celine

Сын голливудской актрисы Умы Турман Левон Хоук стал лицом новой рекламной кампании бренда Celine. Об этом сообщает V Magazine.

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Актер Левон Хоук объединил свои усилия с художественным директором Дома Celine, чтобы продолжить серию «Портрет актера». В проекте представлены эксклюзивные черно-белые снимки артиста, сделанные в июне 2023 года в Нью-Йорке. Фотографом выступил Эди Слиман.

Последними артистами из этой серии фотографий были Боб Дилан, Джулиан Касабланкас из группы The Strokes и Джек Уайт.

Ума Турман была замужем за актером Итаном Хоуком. В этом браке знаменитость впервые стала матерью, в 1998 году у нее родилась дочь Майя. А в 2002 году у артистов появился на свет сын, которого они назвали Левоном. Через три года после этого события Ума Турман развелась с отцом своих детей.