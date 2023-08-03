Крестным отцом сына Артема Качера стал Artik
Музыкант Артем Качер опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимки с крещения своего сына. Тем самым артист впервые познакомил фанатов со своим первенцем.
Церемония проходила в Церкви Святой Рипсимэ в Ереване. Крестным отцом малыша стал друг и коллега Качера Artik.
«С Крещением тебя, сыночек. Пусть Господь всегда будет рядом с тобой. А теперь официально, знакомьтесь, наш сынок, Арес Артемович», — подписал фотографии музыкант.
В конце апреля 2023 года Качер впервые стал отцом. Мать ребенка — Александра Рабаджиева, на которой музыкант женат с 2022 года.
При этом еще в феврале рэпер в интервью «Газете.Ru» признавался, что они с женой давно выбрали имя для ребенка.
«С именем выбор даже не стоял, для каждого пола у меня уже давно было выбрано имя. Сашка меня поддержала, ей оно понравилось. Оно очень сильное, звучное и редкое. Любимое имя, которое очень много для меня значит»,— заявил артист.
Он добавил, что рождение сына прибавило ему мотивации.
«Появилось еще больше ответственности, да и профессия артиста стала куда более серьезной, ведь теперь она кормит твою семью, в которой будет уже трое. Даже четверо, если считать нашу собаку», — подчеркнул Качер.