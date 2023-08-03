Солист «Руки Вверх!» раскрыл ласковое прозвище жены

Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл ласковое прозвище жены
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков раскрыл ласковое прозвище жены Регины Бурд. Артист признался, что супруга называет его также.
«Ребят, а расскажите, как вы со своими половинками называете друг друга? Вдруг любопытно стало. Видел в одном мужском телефоне контакт «Любимый Бегемотик». А мы вот по классике — малыш», — поделился артист.
Сергей Жуков и Регина Бурд, которая выступала в группе «Сливки», познакомились во время совместных гастролей в Ереване. Певец говорил, что сразу обратил внимание на девушку, поскольку она вела себя очень скромно. Артистка тогда отказалась от свидания с кумиром миллионов девушек, не разрешила проводить ее до дома и не оставила номер телефона. Но Сергей Жуков нашел способ, как расположить к себе Регину Бурд, и добился первого поцелуя от нее через 10 месяцев ухаживаний. Экс-участница группы «Сливки» признавалась, что не спешила вступать в серьезные отношения с популярным артистом, за плечами которого развод и ребенок.
А 17 декабря 2007 года Регина Бурд вышла замуж за солиста группы «Руки Вверх!» и завершила свою карьеру на сцене. Супруги воспитывают троих детей: 14-летнюю дочь Нику, 12-летнего сына Энджела и 8-летнего Мирона.