Солист «Руки Вверх!» раскрыл ласковое прозвище жены

Сергей Жуков и Регина Бурд, которая выступала в группе «Сливки», познакомились во время совместных гастролей в Ереване. Певец говорил, что сразу обратил внимание на девушку, поскольку она вела себя очень скромно. Артистка тогда отказалась от свидания с кумиром миллионов девушек, не разрешила проводить ее до дома и не оставила номер телефона. Но Сергей Жуков нашел способ, как расположить к себе Регину Бурд, и добился первого поцелуя от нее через 10 месяцев ухаживаний. Экс-участница группы «Сливки» признавалась, что не спешила вступать в серьезные отношения с популярным артистом, за плечами которого развод и ребенок.