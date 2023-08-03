Сандра Буллок хочет воссоединиться с бывшим, с которым встречалась семь лет
Американская актриса, обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» Сандра Буллок хочет вернуть отношения с бывшим возлюбленным Брайаном Рэндаллом. Об этом сообщает Us Weekly.
Сандра Буллок хочет воссоединиться с бывшим Брайаном Рэндаллом, с которым встречалась семь лет.
«Ощущение, что Сандра, возможно, надеется на какое-то чудо, что они все уладят после этого длительного периода на расстоянии», — заявил инсайдер изданию.
Еще в ноябре 2022 года инсайдер рассказал, что причиной для разрыва стали расхождения во взглядах Буллок и Рэндалла на брак.
«Широко известно, что Брайан хотел узаконить отношения с Сандрой, но она не видела необходимости идти по этому пути. Со временем это стало серьезной проблемой», — сообщил он.
Отмечается, что Брайан хотел не только жениться на Сандре, но и усыновить ее детей, что смутило ее не меньше. Дело в том, что актриса уже боролась за опеку над сыном Луи с первым супругом, телеведущим Джесси Джеймсом, поэтому теперь опасается, что история может повториться.