Сандра Буллок хочет воссоединиться с бывшим

«Ощущение, что Сандра, возможно, надеется на какое-то чудо, что они все уладят после этого длительного периода на расстоянии», — заявил инсайдер изданию.

Еще в ноябре 2022 года инсайдер рассказал, что причиной для разрыва стали расхождения во взглядах Буллок и Рэндалла на брак.

«Широко известно, что Брайан хотел узаконить отношения с Сандрой, но она не видела необходимости идти по этому пути. Со временем это стало серьезной проблемой», — сообщил он.

Отмечается, что Брайан хотел не только жениться на Сандре, но и усыновить ее детей, что смутило ее не меньше. Дело в том, что актриса уже боролась за опеку над сыном Луи с первым супругом, телеведущим Джесси Джеймсом, поэтому теперь опасается, что история может повториться.