Жена Канье Уэста вышла на улицу без обуви и едва не оголилась на публике

Предполагаемая жена рэпера Канье Уэста, австралийский дизайнер Бьянка Цензори вышла на улицу в необычном виде и едва не оконфузилась на публике. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

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Папарацци запечатлели 28-летнюю знаменитость в Италии в бюстгальтере от бикини на завязках, облегающих лосинах и без обуви. На размещенных кадрах видно, что на лице предполагаемой жены музыканта отсутствует макияж. Также можно заметить, что верх купальника немного оголил грудь девушки.

Журналисты издания отметили, что модельер выглядела измученной и при этом плакала.