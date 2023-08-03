Волочкова удивила публику шпагатом на машине в образе Барби

Пользователи Сети считают балерину «престарелой русалкой».

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Балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять пользователей Сети. В своих соцсетях звезда поделилась роликом в образе куклы Барби.

На опубликованном видео знаменитость позирует у розовой машины вместе со своей приятельницей. «Вчера у меня в гостях была Танечка. Вот такое видео мы сняли на записанный нами дуэт» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Анастасия.

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