Волочкова удивила публику шпагатом на машине в образе Барби
Пользователи Сети считают балерину «престарелой русалкой».
Балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять пользователей Сети. В своих соцсетях звезда поделилась роликом в образе куклы Барби.
На опубликованном видео знаменитость позирует у розовой машины вместе со своей приятельницей. «Вчера у меня в гостях была Танечка. Вот такое видео мы сняли на записанный нами дуэт» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru), — отметила Анастасия.
Однако подписчикам Волочковой не понравился ее пост. «Ощущение, что она снималась в фильме для взрослых», «Бабкам под сраку лет, а они все в барби не наиграются. Пошло, смешно, нелепо», «Если в детство играете так хоть вареник не выставлять», «Две престарелые русалки», — раскритиковали они балерину.