"Диванные комментаторши": солистка "Блестящих" ответила на критику

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова ответила на критику видео в нижнем белье, которое она опубликовала в соцсетях. Артистка заявила в личном блоге, что подписчицы завидуют ее фигуре, поэтому позволяют себе писать разные «гадости».

«Подтянулись диванные комментаторши...Женщины, помните, зависть разрушает! Будете хуже выглядеть, раньше времени сморщитесь, будете еще злее. Берегите себя, вы же счастливые матери и жены», — высказалась звезда.

Знаменитость признавалась в соцсетях, что у нее были проблемы с лишним весом: в первую беременность она набрала 15 килограммов, а во вторую — 25. Ксения Новикова, чтобы прийти в форму, сначала пересмотрела свой рацион — она перестала есть жареную пищу, сладкое, фастфуд. А также певица подключила занятия спортом, но не изнуряла себя тяжелыми тренировками, артистка находила активности, которые приносили ей удовольствие. Такими же принципами солистка «Блестящих» руководствуется и сегодня.