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Солистка «Блестящих» Ксения Новикова ответила на критику видео в нижнем белье

Солистка «Блестящих» Ксения Новикова ответила на критику видео в нижнем белье, которое она опубликовала в соцсетях. Артистка заявила в личном блоге, что подписчицы завидуют ее фигуре, поэтому позволяют себе писать разные «гадости».

"Диванные комментаторши": солистка "Блестящих" ответила на критику
© Газета.Ru

«Подтянулись диванные комментаторши...Женщины, помните, зависть разрушает! Будете хуже выглядеть, раньше времени сморщитесь, будете еще злее. Берегите себя, вы же счастливые матери и жены», — высказалась звезда.

Знаменитость признавалась в соцсетях, что у нее были проблемы с лишним весом: в первую беременность она набрала 15 килограммов, а во вторую — 25. Ксения Новикова, чтобы прийти в форму, сначала пересмотрела свой рацион — она перестала есть жареную пищу, сладкое, фастфуд. А также певица подключила занятия спортом, но не изнуряла себя тяжелыми тренировками, артистка находила активности, которые приносили ей удовольствие. Такими же принципами солистка «Блестящих» руководствуется и сегодня.

Певица воспитывает двоих сыновей, рожденных от Андрея Середы: Мирону 14 лет, а Богдану — 13.

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