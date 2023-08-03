Кэтрин Зета-Джонс вышла на публику в платье 18-летней давности

Кэтрин Зета-Джонс и ее муж Майкл Дуглас попали в объективы фотографов во время прогулки по итальянскому городу Портофино. Фотографии пары опубликовал Daily Mail.

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Папарацци засняли пару, когда они направлялись на ужин с друзьями в ресторан Taverna del Marinaio. 53-летняя актриса была одета в фиолетовое платье с глубоким декольте от французского модного дома Emanuel Ungaro. Точно такое же платье было на актрисе Джессике Симпсон в 2005 году, когда она впервые появилась на публичном мероприятии после расставания со своим мужем Ником Лаше.

Кэтрин Зета-Джонс дополнила образ черно-бежевыми сандалиями на танкетке, массивными солнцезащитными очками, золотыми браслетами и классической стеганой сумкой от Chanel. 78-летний Майкл Дуглас выбрал для выхода темно-синюю рубашку, белые брюки и черные мокасины.

Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас женаты уже 23 года и воспитывают общую дочь Кэрис, а также 22-летнего сына Дилана. Майкл Дуглас также имеет 44-летнего сына Кэмерона от своей бывшей жены Диандры Лукер.