Актриса Риз Уизерспун официально развелась с мужем

Американская актриса Риз Уизерспун урегулировала развод с Джимом Тотом через четыре месяца после того, как подала документы на расторжение их 12-летнего брака. Об этом сообщает TMZ.

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47-летняя Риз Уизерспун официально подала на развод с агентом по поиску талантов Джимом Тотом в апреле 2023 года, назвав причиной разрыва непримиримые разногласия. Документы были поданы в Нэшвилле, штат Теннесси, где пара жила с сыном. Согласно судебным документам, бывшие супруги подписали план воспитания своего 10-летнего сына Теннесси Джеймса.

В конце июля бывшего мужа Риз Уизерспун заподозрили в новом романе: Джим Тот была замечен с неизвестной девушкой на Коста-Рике.

«Джим остановился с новой девушкой в четырехзвездочном отеле Sendero Hotel Nosara на Коста-Рике. Со стороны они выглядели очень счастливыми вместе и просто наслаждались романтическим отдыхом», — рассказал инсайдер журналу People.

Джим Тот — успешный голливудский агент, сотрудничающий со множеством актеров. Последние годы он работал в составе топового агентства Creative Artists Agency.