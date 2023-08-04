Певица Ханна рассказала о характере полугодовалой дочери Камиллы

32-летняя российская певица и фотомодель Ханна, которая всего полгода назад во второй раз стала мамой, рассказала о характере младшей наследницы.

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На своей странице в социальных сетях она сообщила, что Камилла обладает достаточно спокойным характером и не доставляет хлопот. Это особенно актуально, так как звездная семья отправилась на отдых на Мальдивы.

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