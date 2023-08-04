Певица Ханна рассказала о характере полугодовалой дочери Камиллы
32-летняя российская певица и фотомодель Ханна, которая всего полгода назад во второй раз стала мамой, рассказала о характере младшей наследницы.
На своей странице в социальных сетях она сообщила, что Камилла обладает достаточно спокойным характером и не доставляет хлопот. Это особенно актуально, так как звездная семья отправилась на отдых на Мальдивы.
Социальные сети
Артистка подчеркнула, что со старшей дочерью Адрианой было сложнее, так как ребенок не давал ни минуты покоя и постоянно требовал внимания и ухода. Теледива также добавила, что сейчас старшая дочь тоже заботится о младшей, так как с нетерпением ждала встречи с новым членом семьи.