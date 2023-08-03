Анна Плетнева стала «плохой девчонкой»
Авторы нашумевшего трека поделились своими впечатлениями от его создания.
Певица Анна Плетнева рассказала об истории создания песни «Плохая девчонка» эксклюзивно для WomanHit.ru.
«Это было самое стремительное сотрудничество, а главное — „вслепую“: мы все делали дистанционно, наблюдая друг за другом лишь в социальных сетях!", — подедилась артистка.
Анна поведала, что совершенно случайно удалось создать эту композицию.
"Всё произошло случайно. Парень в самолете дал мне свои наушники и сказал: „Послушай“. На следующий день я позвонила и сказала,что хочу попробовать сделать что-то вместе. Оказалось, что ребята мне писали раньше в директ, а я не видела сообщений в большом количестве присланных. Ответила сразу: „Пробуйте!“. И они справились! Я не ожидала,что будет такой резонанс. Смело, я бы даже сказала дерзко!„, — рассказала артистка.
Также своими впечатлениями поделились и соавторы песни ТРАВМА и SKIDRI.
"Мы выросли на треках группы 'Винтаж“. В нашем детстве они играли повсюду и сейчас снова звучат на всех тусовках. Когда мы впервые услышали оригинал „Плохой девочки“, то сразу захотели сделать классный фонк-ремикс. Не думали, что Анна ответит в соцсетях, а она ответила! Мы записали трек, сгенерировали обложку в нейросети и ворвались во все чарты. Вот как всё удачно вышло!». — рассказали артисты.
Примечательна и история создания обложки трека. Авторы взяли за основу образ Анны Плетнёвой, которая, собственно, и является исполнительницей песни в оригинале. Они сгенерировали изображение при помощи нейросети. Так появилось изображение в стиле аниме, комплиментарное к фонку и дополнившее концепцию современного прочтения старого хита.