Анна Плетнева стала «плохой девчонкой»

"Всё произошло случайно. Парень в самолете дал мне свои наушники и сказал: „Послушай“. На следующий день я позвонила и сказала,что хочу попробовать сделать что-то вместе. Оказалось, что ребята мне писали раньше в директ, а я не видела сообщений в большом количестве присланных. Ответила сразу: „Пробуйте!“. И они справились! Я не ожидала,что будет такой резонанс. Смело, я бы даже сказала дерзко!„, — рассказала артистка.