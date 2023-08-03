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Анна Плетнева стала «плохой девчонкой»

Авторы нашумевшего трека поделились своими впечатлениями от его создания.

Анна Плетнева стала «плохой девчонкой»
© WomanHit.ru

Певица Анна Плетнева рассказала об истории создания песни «Плохая девчонка» эксклюзивно для WomanHit.ru.

«Это было самое стремительное сотрудничество, а главное — „вслепую“: мы все делали дистанционно, наблюдая друг за другом лишь в социальных сетях!", — подедилась артистка.

Анна поведала, что совершенно случайно удалось создать эту композицию.

"Всё произошло случайно. Парень в самолете дал мне свои наушники и сказал: „Послушай“. На следующий день я позвонила и сказала,что хочу попробовать сделать что-то вместе. Оказалось, что ребята мне писали раньше в директ, а я не видела сообщений в большом количестве присланных. Ответила сразу: „Пробуйте!“. И они справились! Я не ожидала,что будет такой резонанс. Смело, я бы даже сказала дерзко!„, — рассказала артистка.

Также своими впечатлениями поделились и соавторы песни ТРАВМА и SKIDRI.

"Мы выросли на треках группы 'Винтаж“. В нашем детстве они играли повсюду и сейчас снова звучат на всех тусовках. Когда мы впервые услышали оригинал „Плохой девочки“, то сразу захотели сделать классный фонк-ремикс. Не думали, что Анна ответит в соцсетях, а она ответила! Мы записали трек, сгенерировали обложку в нейросети и ворвались во все чарты. Вот как всё удачно вышло!». — рассказали артисты.

Примечательна и история создания обложки трека. Авторы взяли за основу образ Анны Плетнёвой, которая, собственно, и является исполнительницей песни в оригинале. Они сгенерировали изображение при помощи нейросети. Так появилось изображение в стиле аниме, комплиментарное к фонку и дополнившее концепцию современного прочтения старого хита.