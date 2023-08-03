"Не пожелаешь и врагу": Натали высказалась о смерти мужа

Певица Натали дала понять, что не желает вдаваться в детали смерти мужа или раскрывать людям правду о том, как жила ее семья последние пару лет. Однако одно заявление знаменитость все же сделала.

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На днях певица Натали похоронила мужа Александра Рудина в родном для них городе Дзержинске, где по сей день и остается с сыновьями. Вскоре артистка планирует вернутся в столицу и приступить к работе.

Долгое время из-за болезни любимого мужчины Натали мало гастролировала, редко выступала и почти не давала интервью. Было не до того. Теперь же, знаменитость намерена вернуться на сцену, уверяя — такова воля расставшегося с жизнью Александра.

Напомним, что смерть Рудина, как и ее обстоятельства, замалчивается семьей. Натали лишь заявила, что не считает уход супруга самоубийством, называя это последствиями перенесенного коронавируса. Последние два года продюсер боролся с «постковидной депрессией» и вроде бы даже состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Несколько недель назад из жизни ушел отец Александра и по мнению медиков это могло стать решающим фактором для принятия мужчиной столь страшного решения. Впрочем, в сети и по сей день гадают — как успешный и вполне обеспеченный человек, счастливый в браке и воспитывающий троих сыновей мог пойти на такое и добровольно расстаться с жизнью пусть он и страдал от психического расстройства.

Этот же вопрос журналисты адресовали Натали. Певица не скрывается от прессы, пытается быть дружелюбной даже в ответ на откровенную бестактность поклонников и лишь изредка напоминает, что они с Александром всегда старались держать личную жизнь за кадром. Рудина, который был совершенно не публичным человеком, сложно было уговорить даже принять участие в семейной фотосессии, говорит певица. В дальнейшем Натали хочет придерживаться таких же принципов и не пускать посторонних в сугубо интимные дела семьи.

«Следуя своему предназначению — я хочу приносить людям радость, не посмею добавлять им скорби. Все, что я хотела сказать, я сказала. А подробности тяжелейшего постковидного заболевания, в котором мы с детьми и мужем прожили почти два года, будут понятны только профессионалам — докторам и людям, которые пережили этот недуг изнутри как родственники. Такую болезнь не пожелаешь и врагу. Человек ушел, он не был публичным…. А я бесконечно доверяю своему мужу, даже в выборе болезни и смерти, если, конечно, это не выбор судьбы…. Очень скорблю и очень его люблю»,