Супермодель Твигги раскрыла секрет 35-летнего брака с мужем Ли Лоусоном
Звезда подиумов 60-х, супермодель Твигги стала героиней сентябрьского номера журнала Good Housekeeping.
Для обложки 73-летняя супермодель позировала в брючном костюме мятного цвета, состоящем из удлиненного жакета с контрастными лацканами, классических брюк и жилетки. Волосы Твигги уложили в объемную прическу и сделали макияж с акцентом на глаза.
В интервью изданию звезда подиумов рассказала о своей работе, семейной жизни и грядущих проектах. Говоря о семье, Твигги подчеркнула, что секрет ее крепкого 35-летнего брака с мужем Ли Лоусоном во многом сводится к удаче.
«Ли и я вместе уже 38 лет, что пугает! Я полагаю, это большая удача. Никогда не знаешь, когда встречаешь кого-то, чем все обернется и что преподнесет тебе жизнь», — объяснила она.
На вопрос о том, как ей удается в 73 года оставаться в отличной форме, Твигги ответила, что считает своим секретом молодости йогу и пилатес.
«10 лет назад я попала к замечательному остеопату, который порекомендовал мне пилатес. Когда я начала заниматься, я почувствовала себя намного лучше. Это изменило мою жизнь и это лучшее, что я когда-либо делала в своей жизни», — поделилась модель.
Ранее Твигги объяснила, как избежала сексуальных домогательств в начале карьеры.