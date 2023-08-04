Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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Известно, что для празднования данного события 50-летняя манекенщица отправилась в Италию с 33-летним супругом — гитаристом немецкой группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Влюбленные сходили на свидание в ресторан и покатались на скутере.

При этом Клум выбрала для выхода в свет леопардовый костюм, который состоял из топа от бикини с треугольными чашками и завязками на шее и расклешенных брюк с металлическим кольцом на поясе. Также она дополнила образ массивным золотистым колье с несколькими подвесками, розовой сумкой на цепочке и бежевыми шлепанцами.

«Я так влюблена в тебя, Том Каулитц», — подписала размещенные кадры модель.