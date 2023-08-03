Равшана Куркова рассказала, как старший сын относится к младшей сестре

Актриса Равшана Куркова призналась в беседе с Hello!, что ее сын Гаспар спокойно отнесся к пополнению в семье.

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По словам Курковой, трехлетний Гаспар периодически умиляется с сестры, а если малышка плачет, то приносит ей игрушки. Артистка призналась, что ее растрогало такое поведение сына. Она отметила, что мальчик растет хорошим, добрым и смышленым парнем.

Гаспар появился на свет от бизнесмена Сергея Амаряна. Артистка и предприниматель расстались, но сохранили хорошие отношения. Актриса не препятствует встречам Гаспара с его отцом.

31 мая 2023 года Равшана Куркова сообщила о пополнении в семье. Она заявила, что родила дочь. Многих поклонников удивило появление на свет малышки, так как звезда скрывала свою беременность.

В интервью Куркова объяснила, что видит смысла афишировать такие вещи, так как это личное дело каждого. Также она рассказала, что не работала первые 5 месяцев после рождения дочери.