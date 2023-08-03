Фомин рассказал, как борется с похмельем после «накоктейливания»

«Сегодня меня пригласили на коктейль. И я решил, что перед тем, как я улечу завтра в Минеральные Воды, я сегодня, товарищи, накоктейлюсь! Полисорба стаканчик, водички стаканчик, два часа в самолете, патчи, прекрасное настроение, минеральная вода. И ты как огурчик!» — отметил Фомин.

Он уточнил, что выработал для себя этот метод спустя 25 лет гастрольной жизни. Вместе с этим Фомин добавил, что любит знакомиться с новыми людьми и искать единомышленников, однако давно не устраивал вечеринок, на которых можно было бы обзавестись новыми знакомствами.

Незадолго до этого Фомин рассказал «Газете.Ru», что мечтает сняться в кино. За 25 лет карьеры артист несколько раз появлялся в фильмах и сериалах, но большую роль так и не сыграл. По словам исполнителя, он хотел бы сыграть шпиона, негодяя или сказочного героя. Он также отметил, что старается держаться подальше от скандалов и хайпа, которые привлекают внимание и делают артистов более медийными.