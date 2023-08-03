Сара Джессика Паркер рассказала, как ухаживает за кожей

«Должна признаться, что меня немного смущает сама мысль о том, чтобы выкроить для этого [ухода за кожей] время. Я просто думаю, что для многих людей это нереально, и [сама мысль об этом] заставляет их чувствовать себя паршиво. Поэтому я испытываю отвращение к заботе о себе. <...> Пока все остальные не получат ее, я не хочу иметь свою», — сказала Паркер.