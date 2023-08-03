Сара Джессика Паркер рассказала, как ухаживает за кожей
Актриса Сара Джессика Паркер заявила, что не получает удовольствия от регулярного ухода за своей кожей. Об этом пишет People.
«Должна признаться, что меня немного смущает сама мысль о том, чтобы выкроить для этого [ухода за кожей] время. Я просто думаю, что для многих людей это нереально, и [сама мысль об этом] заставляет их чувствовать себя паршиво. Поэтому я испытываю отвращение к заботе о себе. <...> Пока все остальные не получат ее, я не хочу иметь свою», — сказала Паркер.
По словам актрисы, она все равно ухаживает за кожей, но хочет тратить на это не 20 минут и использовать 10 ступеней, а обходиться всего тремя шагами.
«У меня довольно чувствительная кожа, поэтому я не могу пользоваться вещами, содержащими отдушки. Мне приходится тщательно подходить к этому вопросу. [Мой дневной и ночной [уход] отличается. Я знаю, что такое кожа, которой не 20 лет», — поделилась Сара Джессика Паркер.
Актриса рассказала, что во время ухода за кожей она обычно слушает подкаст или радио или общается с детьми.