Дженнифер Лопес заметили в спортзале с сумкой за $200 тысяч

По данным аналитической компании Slingo, модель Hermès Birkin третий год подряд остается самой желанной сумкой для покупателей во всем мире. Несмотря на высокую цену, популярность сумки не падает, более того, за последние три года число запросов на нее только увеличилось. Если в 2020 году среднемесячное количество запросов на сумку составляло 149 тысяч, то в 2023 году этот показатель увеличился на 19% и достиг почти 160 тысяч.