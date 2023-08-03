Дженнифер Лопес заметили в спортзале с сумкой за $200 тысяч
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес попала в объективы папарацци во время посещения тренажерного зала в Хэмптоне. Фотографии звезды опубликовал Page Six.
54-летняя Дженнифер Лопес была одета в укороченный свитшот и леггинсы от спортивного бренда Niyama, а в руках держала редкую дизайнерскую сумку Hermès Himalayan Birkin из крокодиловой кожи. Певица дополнила образ белыми кроссовками и массивными золотыми серьгами-конго.
Журналисты издания отметили, что сумка Дженнифер Лопес является одной из самых редких и дорогих в мире: ее стоимость на вторичном рынке начинается от $200 тыс.
По данным аналитической компании Slingo, модель Hermès Birkin третий год подряд остается самой желанной сумкой для покупателей во всем мире. Несмотря на высокую цену, популярность сумки не падает, более того, за последние три года число запросов на нее только увеличилось. Если в 2020 году среднемесячное количество запросов на сумку составляло 149 тысяч, то в 2023 году этот показатель увеличился на 19% и достиг почти 160 тысяч.
Ранее Ким Кардашьян была замечена с редкой сумкой Hermès Birkin стоимостью более $300 тысяч.