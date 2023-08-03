Самбурская показала тело в бикини и раскрыла секрет красоты

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала тело в откровенном виде и раскрыла секрет своей красоты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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Звезда телесериала «Универ» разместила в сторис снимок, на котором она запечатлела себя позирующей в белом бикини люксового бренда Dolce & Gabbana. На опубликованном кадре видно, что на лице артистки отсутствует макияж.

При этом Самбурская ответила на вопрос одного из подписчиков о том, как ей удается поддерживать привлекательный внешний вид. «Питание, периодический отказ от сахара, регулярные тренировки, отсутствие вредных привычек и сон. Настасья, 36 годиков», — отметила знаменитость.