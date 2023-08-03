Рэпер Дрейк стал рекордсменом по заработку за один концерт

Канадский рэпер Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) стал рекордсменом по сумме, заработанной за один концерт в США. Об этом сообщается в Twitter -аккаунте Touring Data.

Исполнитель получил более пяти миллионов долларов за выступление на Capital One Arena в Вашингтоне 28-29 июля. «Дрейк становится первым рэпером в истории США, который заработал более пяти миллионов долларов за один концерт», — говорится в посте.

Ранее Дрейк поделился, что сожалеет об упоминаниях бывших девушек в некоторых из своих песен. «Когда я произносил имена девушек в песнях, вероятно, это те вещи, на которые я оглядываюсь и думаю: "Может быть, я мог бы обойтись без того, чтобы [критиковать] людей или разрушать чью-то жизнь"», — сказал музыкант.