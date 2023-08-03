Эксперт: Семенович делает рискованную процедуру для сужения лица

«Если у пациента существуют проблемы с тургором кожи, есть опущение мягких тканей лица — поплыл овал, появился второй подбородок — это показание к пластической операции, к примеру, подтяжки лица или липосакции зоны подбородка и овала лица. Если связки и мышечно-апоневротический слой лица растянулись, то никакой аппарат не поможет их сшить и вернуть на место. Такие аппаратные методики как Skin tyte хороши тогда, когда есть незначительные возрастные изменения, но в целом пациент пользуется услугами косметолога и имеет постоянный уход. Это как раз случай Анны, у нее есть незначительные возрастные изменения, но лицо при этом сохранно», — объяснила хирург.