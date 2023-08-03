Эксперт: Семенович делает рискованную процедуру для сужения лица

Эксперт: Анна Семенович делает рискованную процедуру для сужения лица
По ее словам, все апаратные методики показывают эффект лишь на хороших исходных данных.
Недавно Анна Семенович рассказала о том, что делает специальную процедуру по сужению лица. Пластический хирург Мария Ситникова в разговоре с изданием «Страсти» объяснила, действительно ли данная методика сужает лицо.
Так, специалист отметила, что похудевшее лицо Анны — это результат выполненной ранее липосакции и поддерживающих процедур у косметолога. А Skin tyte — именно так называется процедура по сужению овала лица — лишь шлифовка проделанной ранее работы.
«Ни одна аппаратная техника на сегодняшний день не может „растопить жир“. В отношении борьбы с локальными жировыми отложениями эффективна липосакция — только механическое удаление жировой ткани может непосредственно влиять на количество подкожно-жировой клетчатки», — заявила эксперт.
По ее словам, все апаратные методики показывают эффект лишь на хороших исходных данных.
«Если у пациента существуют проблемы с тургором кожи, есть опущение мягких тканей лица — поплыл овал, появился второй подбородок — это показание к пластической операции, к примеру, подтяжки лица или липосакции зоны подбородка и овала лица. Если связки и мышечно-апоневротический слой лица растянулись, то никакой аппарат не поможет их сшить и вернуть на место. Такие аппаратные методики как Skin tyte хороши тогда, когда есть незначительные возрастные изменения, но в целом пациент пользуется услугами косметолога и имеет постоянный уход. Это как раз случай Анны, у нее есть незначительные возрастные изменения, но лицо при этом сохранно», — объяснила хирург.
Также она отметила, что расходы на такую процедуру (а она проводится курсом) сопоставимы с пластической операцией. При этом эффект от Skin tyte продержится 1—2 года, в то время как от операции — 10—15 лет.
Ситникова предостерегла и от процедуры на незарегистрированном аппарате — это может повлечь за собой последствия в виде пигментации, ожогов и даже рубцов. Поэтому на нем экономить не стоит. А результат после такой процедуры будет виден лишь спустя 3 месяца.