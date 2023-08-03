Избранница отвергла предложение руки и сердца пьяного Post Malone
Рэпер Post Malone (настоящее имя Остин Ричард Пост) рассказал, как любимая девушка отвергла его предложение руки и сердца, потому что он был слишком пьян. Исполнителя, поделившегося личной историей в подкасте Call Her Daddy, цитирует Page Six.
По словам 28-летнего рэпера, в тот день два года назад он проиграл в казино крупную сумму денег.
«Я накидался в дрова и спросил: эй, хочешь выйти за меня, у меня есть кольцо и все такое. Она отказалась», — рассказал он.
Избранница попросила Post Malone повторить предложение на следующий день. Назавтра она действительно согласилась выйти замуж за рэпера.
«Я так и сделал, был трезв, все прошло хорошо», — вспомнил он.
Сейчас партнеры еще не женаты, они воспитывают первенца, родившегося в июне 2022 года. Личность невесты исполнитель не раскрывает.
Post Malone также сообщил, что стал обладателем сверхредкой карты The One Ring в коллекционной карточной игре Magic: The Gathering.