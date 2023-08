Избранница отвергла предложение руки и сердца пьяного Post Malone

Рэпер Post Malone (настоящее имя Остин Ричард Пост) рассказал, как любимая девушка отвергла его предложение руки и сердца, потому что он был слишком пьян. Исполнителя, поделившегося личной историей в подкасте Call Her Daddy, цитирует Page Six.

Post Malone также сообщил, что стал обладателем сверхредкой карты The One Ring в коллекционной карточной игре Magic: The Gathering.