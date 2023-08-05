Звезда мемов из 2000-х вновь штурмует интернет

В июле в сети стали активно обсуждать блогершу Валерию Лукьянову, известную как Аматуе. Полтора десятилетия назад она прославилась благодаря лайфстайл-контенту, который в те годы еще так не называли, и необычной внешности: Лукьянову регулярно сравнивали с куклой Барби. К 2023 году Аматуе стала автором эзотерических онлайн-курсов и марафонов. Рунет снова заговорил о ней после того, как блогерша Екатерина Конасова, публикующая разоблачения различных интернет-курсов, выпустила ролик об авторских методиках Аматуе.

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Участникам своих марафонов Аматуе рекомендует дышать парами ртути, пить скипидар и использовать тампоны, пропитанные дегтем

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Вскоре после этого на деятельность Лукьяновой обратила внимание Лига безопасного интернета: глава организации Екатерина Мизулина МВД России проверить автора курсов. О том, что советы блогерши опасны для жизни, писали и многие участники ее тренингов. Сама же Аматуе отвергает обвинения в свой адрес, называя их «хейтерским вбросом».

Кто такая Аматуе?

По словам блогерши, Аматуе — это ее духовное имя. Лукьянова заверяет, что была особенной с детства: еще будучи ребенком, она видела «тонкие миры и сущности из других измерений». На своем сайте Аматуе сообщает, что владеет телекинезом и «другими интересными сверхспособностями», а также состоит сразу в трех орденах — масонов, тамплиеров и розенкрейцеров.

На Instagram (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Аматуе подписаны почти два миллиона пользователей. Ролики на YouTube, в которых она предсказывает будущее и рассказывает, как продлить молодость и исполнять желания, набирают десятки тысяч просмотров.

Несмотря на такую погруженность в духовные темы, Аматуе не забывает и о телесном. На фотографиях и видео она, как правило, запечатлена с ярким макияжем и в броских нарядах, а ее внешность многие называют кукольной. Как поясняет Лукьянова, с помощью косметики и одежды она пытается привлечь внимание пользователей к ее учению.

Своими эзотерическими познаниями она делится с членами закрытого клуба под названием Rex Deus. Участие в нем не бесплатное — каждый месяц пользователям нужно платить 1490 рублей за то, чтобы иметь возможность общаться с Аматуе. На встречах они обсуждают работу с чакрами и сознанием, осознанные сновидения, самоисцеление, реинкарнацию, бессмертие, красоту, питание и многие другие околоэзотерические темы.

Чему Аматуе учит на своих марафонах?

Один из самых популярных марафонов Лукьяновой основывается на так называемой теории о гидре. Она утверждает, что в каждом человеке живет гидра, которая вредит здоровью. Чтобы избавиться от нее, необходимо провести «чистку» организма, то есть сесть на строгую (и весьма небезопасную) диету. К примеру, в списке того, что можно есть и пить во время «чистки», покупатели курсов могут обнаружить коктейль со скипидаром. При этом, как заверяет Аматуе, некоторые типы «чисток» способны подарить человеку бессмертие.

Участникам клуба обещают, что они смогут избавиться от «одержимости едой». Кроме того, их убеждают дышать над парами ртути, так как якобы после этого «открываются сверхспособности и активируется память прошлого». Еще одна вредная рекомендация Лукьяновой — использовать по прямому назначению гигиенические тампоны, пропитанные дегтем. В ходе таких «чисток» у многих членов сообщества начинаются проблемы со здоровьем, одна женщина даже оказалась в реанимации.

Согласно другой конспирологической теории Аматуе, Земля — это всего лишь одна из множества сот. Таких сот, по мнению Лукьяновой, много. Каждая из них — это мир, из которого некие существа выкачивают эмоции.

Аматуе делит всех людей на Земле на три группы: ботов, игроков и полукровок. Ботами она называет простых людей, видящих единственный смысл жизни в продолжении рода. Игроки, по ее словам, — это идеальные существа, а к полукровкам она относит тех, кто родился в семье бота и игрока.

Что говорят участники клуба Аматуе о ее курсах?

В сети можно встретить много положительных отзывов о Rex Deus. «Благодаря вашим урокам в клубе, дорогая Валерия, у меня кардинально изменилась жизнь. Прокачала себя во многих сферах, избавилась от вредных привычек, наработала чувство вкуса», «Дорогая Валерия Валерьевна, ваша школа — это лучшая инвестиция», — восторгаются пользователи.

Однако существуют, причем в немалом количестве, и совершенно противоположные мнения. Клуб Лукьяновой Rex Deus вообще очень напоминает секту, считает известная блогерша Конасова. К такому выводу она пришла после того, как побеседовала с несколькими участниками курсов и марафонов Лукьяновой. Одна из них заявила, что из-за советов и практик, которые давали на тренингах Аматуе, у нее возникло психическое расстройство.

«Когда я попала в это сообщество (Rex Deus — прим. «Ленты.ру»), я сначала не думала, к чему это может привести. (…) Нахождение в Rex Deus дало мне биполярное расстройство», — призналась пострадавшая. Девушка рассказала, что члены клуба верят каждому слову Лукьяновой и готовы выполнять все задания, которые она им дает.

Тех, кто критикует «чистки», команда Аматуе угрожает «смыть в унитаз», рассказывает Конасова. Она также нашла причину того, почему в сети много положительных отзывов о школе Лукьяновой. Оказалось, чтобы получить бесплатный рецепт для «чистки» или войти в группу элитных членов Rex Deus, участники сообщества обязательно должны оставить положительный отзыв в интернете.

Блогерша Рина Драгунова предполагает, что люди соглашаются участвовать в курсах Аматуе, потому что она эксплуатирует их фобии. По ее словам, страх, что в организме живет некий паразит, является одним из самых распространенных в мире.

После выхода видео Конасовой Лукьянова решила закрыть свой клуб. Но открыла новый

После выхода расследования Конасовой Аматуе назвала обвинения ютуберши «хейтерским вбросом». Лукьянова подчеркнула, что никогда не давала участникам своих курсов и марафонов вредные советы. «Я пришла в этот мир исключительно с благими побуждениями, даже в мыслях я никогда не вредила никаким людям», — отметила она.

В качестве подтверждения своих слов блогерша привела положительные отзывы тех, кто поучаствовал в ее «чистках». «"Чистка" была очень эффективной. У меня во время этой "чистки" произошел выход паразитов. (…) Я буквально сразу же себя почувствовала себя несравнимо лучше», «После третьего дня ["чистки"] паразиты начали из меня ведрами литься. (…) Самочувствие после "чисток" абсолютно прекрасное», — гласили они.

В конце июля Аматуе объявила о закрытии своего клуба: «Клуб Rex Deus помог тысячам людей найти себя, узнать свое предназначение, осознать, как работает мироздание (…). Я постоянно изучала и получала новую информацию о теле и энергии человека, которая не может уместиться в прежний клуб». Тогда же она сообщила о создании нового закрытого клуба под названием «Эталонный аватар».

Тем, кто вступит в ее новый клуб, Лукьянова обещает помочь «пробудить внутренние ресурсы», «перезагрузить ум» и «создать новую версию себя». Одновременно с этим блогерша заявила, что новых «чисток» она проводить не будет. Аматуе объяснила свое решение тем, что из-за этих марафонов она стала получать угрозы.

Чем известна Аматуе?

Популярность пришла к Лукьяновой еще в начале 2000-х годов — тогда она была известна и под другими никами: Нахема, Феломена и Нагваль. В сети также прозвали ее Одесской Барби — именно в Одессе блогерша жила долгое время.

Нелюбовь Аматуе к критикам и бурная реакция на их комментарии в те годы подарили ей еще одно прозвище: за почти карикатурный снобизм Лукьянову в сети прозвали Багиней. Со временем в сети появился анонимный форум «Багиня.орг», названный так именно в честь Аматуе. Пользователи форума, который существует до сих пор, называют друг друга «насикомыми» — именно так блогерша обращалась к хейтерам.

На «Багине.орг» активно обсуждали внешность Лукьяновой. Ее регулярно обвиняли в использовании фотошопа и в том, что она делала пластические операции. В качестве доказательств «насикомые» приводили старые фотографии Аматуе, которые сравнивали с новыми. Сама блогерша категорически отрицала все обвинения. В 2012 году Лукьянова даже пришла на шоу «Прямой эфир» и заявила, что к услугам пластического хирурга она прибегла только один раз, чтобы увеличить грудь.

С другой стороны, внимание пользователей привлекали и неоднозначные высказывания Аматуе. К примеру, блогерша утверждала, что на самом деле она родом из звездного скопления Плеяд (в действительности Лукьянова родилась в Тирасполе — прим. «Ленты.ру»). Она также активно рассказывала о своих астральных путешествиях, прошлых жизнях и других деталях бурной духовной жизни, а также делилась своеобразными взглядами на вопросы генетики, геронтологии, медицины, антропологии и этнографии.

Одним из главных мемов об Аматуе тех времен стала ее фраза «А кто такие априори?» Так Лукьянова ответила на вопрос собеседника, который поинтересовался, считает ли она всех априори глупцами и быдлом

На пике популярности Лукьянова начала писать стихи и петь. На ее счету более сотни композиций. «Я сама пишу и слова, и тексты. (…) Я пою академическим вокалом, в основном мои песни — это опера-кроссовер (музыкальный стиль, сочетающий в себе элементы академической и поп-музыки — прим. «Ленты.ру»)», — рассказала она.