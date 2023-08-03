Джиджи Хадид раскрыла подробности лечения сестры Беллы

Американская модель Джиджи Хадид сообщила, что ее младшая сестра Белла закончила курс лечения болезни Лайма. Подробности знаменитость раскрыла в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), пишет издание People.

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28-летняя Джиджи Хадид поделилась с подписчиками архивной фотографией, на которой запечатлена с сестрой на одном из модных показов. Под снимком знаменитость заявила, что Белла наконец завершила тяжелое, длительное и интенсивное лечение болезни Лайма.

Джиджи Хадид призналась, что очень гордится Беллой и рада ее выздоровлению. Также знаменитость добавила, что не может дождаться возращения сестры на подиум, «когда она почувствует, что готова к этому».