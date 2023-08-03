Ляйсан Утяшева снялась в прозрачном платье

Мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в откровенном образе на отдыхе. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram -канале.

На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость позировала, стоя на газоне на фоне беседок и моря. При этом супруга комика Павла Воли примерила модное ярко-розовое бикини, поверх которого надела прозрачное белое платье длины макси с оборками и разрезом до бедра. Также спортсменка распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками.