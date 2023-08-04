Подруга Гомес рассказала, как ее заставили отдать почку звезде

Несколько лет назад на весь мир был обнародован неутешительный диагноз Селены Гомес (Selena Gomez), у девушки диагностировали аутоиммунное заболевание — системная красная волчанка. На какое-то время исполнительнице пришлось приостановить гастрольную деятельность и вплотную заняться своим здоровьем. Спустя ещё три года после оглашения диагноза, Селена перенесла трансплантацию почки, которая была ей жизненно необходима. Донором стала ближайшая подруга Гомес — Франсия Райса (Francia Raisa).

Девушки были невероятно близки и Райса решила пожертвовать своей почкой, чтобы спасти Селену. Однако вокруг этого события ходило множество слухов, самый тиражируемый из которых был связан с принуждением Франсии стать донором. При этом ни Селена, ни её подруга предпочитали подробно не комментировать операцию. Позже лишь Франсия сказала, как непросто прошла её реабилитация, насколько тяжело ей было вставать с постели и совершать привычные действия.