Самбурская заявила, что ее внешность критикуют из-за зависти

Самбурская придерживается строгого питания и занимается спортом. Часто в личном блоге Настасья делится с поклонниками фотографиями результатами своих трудов. Однако не все пользователи Сети хвалят Настасью, актриса вынуждена ежедневно бороться с хейтом.

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Настасья уверена, что причины злых комментариев – зависть. Самбурская подчеркнула, что людей не устраивает их вес, финансовое положение и другие аспекты жизни, поэтому они начинают писать гадости в комментариях.

«Это они мой борщ еще не пробовали. А он тоже идеален», - написала Самбурская в личном блоге.