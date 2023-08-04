Рудковская осудила детей Бритни Спирс

Казалось бы, в жизни Бритни Спирс все наладилось – она вышла замуж и счастлива в браке. Однако кое-что явно омрачает жизнь звезды – с ней не общаются сыновья. Ранее сообщалось, что наследники артистки больше года не хотели общаться с матерью. Более того, дети даже не отвечали на сообщения звездной родительницы.
По словам источников, певица не проявляла себя хорошей матерью, поэтому мальчики не стремились наладить контакт. Ходили слухи, что все это из-за того, что знаменитость уж слишком часто выкладывала в микроблог фотографии интимного характера, представая перед народом в полуобнаженном виде. Как отмечалось, дети стыдились Бритни перед сверстниками.
Сообщалось, что сама Спирс тяжело переживала потерю контакта с отпрысками. При этом страдали и сами сыновья. Однако пока что они не решили наладить связь с матерью. Более того, накануне они приняли решение уехать с отцом на Гавайи.
Поведение мальчиков осудила Яна Рудковская. По словам продюсера, слышать подобные вещи для мамы – это страшно. Она отметила, что решение детей переехать с отцом в другой штат без разговора с Бритни – это неправильное поведение. Однако она не снимает ответственности с артистки.