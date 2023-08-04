Рудковская осудила детей Бритни Спирс

Казалось бы, в жизни Бритни Спирс все наладилось – она вышла замуж и счастлива в браке. Однако кое-что явно омрачает жизнь звезды – с ней не общаются сыновья. Ранее сообщалось, что наследники артистки больше года не хотели общаться с матерью. Более того, дети даже не отвечали на сообщения звездной родительницы.

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По словам источников, певица не проявляла себя хорошей матерью, поэтому мальчики не стремились наладить контакт. Ходили слухи, что все это из-за того, что знаменитость уж слишком часто выкладывала в микроблог фотографии интимного характера, представая перед народом в полуобнаженном виде. Как отмечалось, дети стыдились Бритни перед сверстниками.

Сообщалось, что сама Спирс тяжело переживала потерю контакта с отпрысками. При этом страдали и сами сыновья. Однако пока что они не решили наладить связь с матерью. Более того, накануне они приняли решение уехать с отцом на Гавайи.